Экс-генсек НАТО Столтенберг рассказал о приятных беседах с Путиным

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах "На моем дежурстве: как я руководил НАТО во время войны" рассказал о беседах и переговорах с мировыми политиками, в том числе с Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РБК со ссылкой на содержание мемуаров.

В книге Столтенберг вспомнил свой первый визит в Москву в июне 2001 года, когда он еще был премьером Норвегии. По его словам, он провел приятный диалог с Путиным о более тесном сотрудничестве Норвегии и России. Норвежские компании активно инвестировали в РФ, и страны собирались развивать морскую спасательную деятельность.

Тем не менее довольно болезненным оказался вопрос о демаркации границы между двумя государствами в Баренцевом море. Путин также высказался, что Норвегия не уделяет должного внимания интересам РФ на Шпицбергене, вспоминает Столтенберг.

Экс-генсек НАТО добавил, что в ходе множества дальнейших переговоров у него сложилось впечатление о Путине как о трудолюбивом, рациональном и целеустремленном человеке.

"В большинстве случаев беседы проходили в приятной атмосфере. Он всегда был хорошо подготовлен к темам, которые мы обсуждали", – говорится в мемуарах политика.

Столтенберг добавил, тогда он активно пытался донести своим коллегам, что "с русскими можно сотрудничать", так как они соблюдают достигнутые договоренности.

Экс-глава НАТО также вспомнил переговоры с Лавровым на Мюнхенской конференции в феврале 2015 года. Он охарактеризовал российского министра как человека, способного выдержать "любые физические испытания". Вместе с тем, по мнению Столтенберга, Лавров является "особым сочетанием элегантного дипломата и грубияна".

К примеру, тогда во время переговоров глава МИД РФ напомнил Столтенбергу цитату из его же интервью одной норвежской региональной газете: "Если вы хотите мира, вы должны готовиться к войне". Экс-генсек НАТО считал, что таким образом Лавров хотел ему донести, что в Москве постоянно следят за любыми высказываниями мировых лидеров и знают обо всех зарубежных планах.

Отдельно бывший глава Североатлантического альянса вспомнил, как в 2021 году получил спутниковые снимки с изображением российских военных недалеко от границы с Украиной. По его словам, тогда его отношение к Путину изменилось, однако он по-прежнему продолжал работать над поддержанием диалога.

"На мой взгляд, было ошибкой демонизировать русских. В интервью я отдавал должное русскому искусству и культуре, благодарил русских за их участие во Второй мировой войне", – написал Столтенберг.

Бывший генсек НАТО в своих мемуарах также рассказывал, что призывал президента Украины Владимира Зеленского уступить территории, как это сделала Финляндия в 1940-е годы. Тем не менее украинский президент отверг его предложение.

При этом, по словам Столтенберга, со временем Зеленский и его советники начали задумываться об уступке земель, но настаивали, чтобы новые территориальные реалии и безопасность страны гарантировались через членство Украины в НАТО.