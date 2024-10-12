Глава Североморска Олег Прасов ушел в отставку

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Глава города Североморск, расположенного в Мурманской области, Олег Прасов принял решение уйти в отставку после встречи с губернатором региона Андреем Чибисом. Об этом сказано на сайте министерства информационной политики региона.

Чибис по результатам встречи потребовал от своего заместителя Владимира Евменькова ввести в городе режим повышенной готовности и обеспечить решение проблем, которые произошли в сфере управления жильем.

Прасов работал в аппарате правительства Мурманской области в период с 2013 по 2017 год, а затем он был переведен в администрацию Североморска.

Ранее Мишустин освободил Петра Иванова от должности замруководителя Федеральной антимонопольной службы. Его уволили по его же просьбе.

На этой должности Иванов был с января 2021 года, где курировал работу управления контроля размещения государственного заказа, управления регулирования транспорта, а также управления регулирования связи и информационных технологий.

