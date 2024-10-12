Минобороны решило отказаться от положения о кадровом резерве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство обороны России отменило положение о кадровом резерве ведомства. Соответствующий проект приказа главы оборонного ведомства Андрея Белоусова размещен на портале публикования нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу сказано, что положение больше не является актуальным, поэтому оно будет отменено подготовленным проектом приказа.

Ранее Белоусов поручил создать координационный совет в министерстве обороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий – Белгородской, Брянской и Курской областей. По его словам, он будет регулировать наращивание войск при угрозе прорыва границы.

Министр подчеркнул, что главной целью является повышение эффективности всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов. При этом планируется, что совет будет собираться не реже одного раза в неделю.

В состав совета вошли профильные заместители министра обороны, руководители органов военного управления, представители Генштаба и руководители указанных субъектов страны.

