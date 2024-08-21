Евгений Логвинов назначен главой департамента военного имущества Минобороны РФ

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Бывший генеральный директор ФГУП "Предприятие по управлению собственностью" ("Госзагрансобственность") Евгений Логвинов назначен директором департамента военного имущества Минобороны РФ, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Приказ о назначении был подписан 31 июля 2024 года.

Логвинов проходил военную службу с 2002 по 2014 год. При этом с 2018 по 2021 год был гендиректором оздоровительного комплекса "Десна", а "Госзагрансобственностью" управлял с 2021 по 2024 год.

Ранее Владимир Путин уволил с должностей заместителей министра обороны Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова. Также российский лидер подписал указ о назначении бывшего замначальника управления президента по внешней политике Дениса Агафонова главой Экспертного управления президента РФ.

