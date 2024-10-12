Алаудинов сообщил об отражении попытки атаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Министерство обороны РФ

Попытка украинских подразделений совершить атаку на территорию Белгородской области была успешна отбита. Об этом сообщил в своем телеграм-канале замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

Он рассказал, что ВСУ попытались небольшими группами пробиться на одном из участков, однако российские бойцы отразили атаку. По словам Алаудинова, ВС РФ продолжает фиксировать на украинской стороне границы концентрации сил ВСУ.

Ранее российская группировка войск "Юг" освободила населенные пункты Островское и Желанное Второе в Донецкой Народной Республике. Также были отражены 22 контратаки штурмовых подразделений ВСУ.

Кроме того, бойцы РФ при помощи оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанесли удар по дивизиону зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и живой силе противника в Днепропетровской области.