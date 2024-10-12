ТАСС: взрывы прозвучали в нескольких городах на Украине

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Серия взрывов прозвучала в нескольких городах Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Так, вечером 11 октября взрывы прогремели в Сумах, Днепропетровске, Павлограде и Кривом Роге. Тогда по всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Ночью повторные взрывы произошли в Сумах. На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат только в Сумской и Харьковской областях Украины.

Предыдущей ночью звуки взрывов также были слышны в нескольких областях и населенных пунктах Украины: в Черкасской области, а также в Киеве, Полтаве, Вышгороде, Белополье и Одессе.

В последнем городе в результате была повреждена электрическая подстанция. Местных жителей предупредили о возможных перебоях со светом.