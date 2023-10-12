В США заявили, что оставляют за собой право заморозить 6 млрд долларов Ирана

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Американская сторона оставляет за собой право заморозить принадлежащие Ирану 6 миллиардов долларов, которые ранее были разблокированы и находятся вне его юрисдикции. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Тель-Авиве.

"Мы поддерживаем жесткий надзор за этими средствами и оставляем за собой право заморозить их", – прокомментировал он сообщения в СМИ.

Речь идет о статье издания The Washington Post, которое со ссылкой на источники писало, что катарские и американские власти приняли решение пока что не давать Ирану доступ к его ранее разблокированным средствам в размере 6 миллиардов долларов на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

По данным источников, такое решение конгрессменам-демократам озвучил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо. Он якобы рассказал, что американские должностные лица и правительство Катара договорились не предоставлять доступ к счету на гуманитарную помощь в свете нападения ХАМАС на Израиль.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что атака палестинских радикалов на Израиль была бы невозможна без поддержки, оказанной им Ираном. По его словам, нападение на еврейское государство третьих сил, включая "Хезболлах", будет непростительной ошибкой.

Конфликт Израиля и Палестины обострился 7 октября. В этот день сектор Газа выпустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

На данный момент известно о 1 417 палестинцах, погибших с начала эскалации. Со стороны Израиля есть информация о 1 300 погибших.

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