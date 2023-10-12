МИД РФ пригрозил Финляндии ответом в случае изъятия имущества россиян

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Российская сторона не оставит без ответа разработку Финляндией механизма по изъятию недвижимости россиян, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

По мнению дипломата, подобные действия направлены на ущемление прав граждан РФ.

"Сначала было тотальное ограничение поездок, затем запрет на ввоз легковых автомобилей с российскими номерами с угрозами изъятия уже находящихся в Финляндии машин, прекращение оплат по финансовым инструментам", – подчеркнула она.

Захарова обратила внимание, что финские власти, придерживаясь "русофобской сущности", продолжают вводить ограничения в отношении России, а затем говорят о том, что это россияне якобы не могут обеспечить должного содержания недвижимости.

"Мы не оставим без должного ответа действия так называемого цивилизованного финского государства, лишь на словах придерживающегося ценностей свободы, демократии и незыблемости частной собственности", – резюмировала она.

Ранее стало известно, что финское правительство до конца срока своих полномочий – до 2027 года – планирует облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости и акций в жилищных кооперативах.

В июле власти Финляндии ужесточили ограничения на въезд для владельцев недвижимости из РФ. В частности, затруднительным представляется проведение банковских платежей из России в финские банки, что влечет за собой невозможность оплаты налогов и счетов за объекты недвижимости.



Кабмин Финляндии решил облегчить конфискацию недвижимости у россиян