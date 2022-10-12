Умер депутат Госдумы Николай Петрунин

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Умер депутат Госдумы, первый зампред думского комитета по энергетике Николай Петрунин, сообщает пресс-служба парламента. Политик ушел из жизни после тяжелой болезни в возрасте 46 лет.

"Николай Юрьевич с 2016 года представлял Тульскую область, был первым заместителем председателя комитета Госдумы по энергетике", – говорится в сообщении.

Петрунин родился 27 февраля 1976 года в городе Вязники Владимирской области. Он окончил Владимирский государственный университет по специальности "Менеджмент". Был кандидатом экономических наук.

В сентябре 2021 года Петрунин был избран депутатом Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва.

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