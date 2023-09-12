12 сентября, 05:16Политика
Российские войска отразили шесть атак ВСУ, в том числе боевиков "Азова", в зоне СВО
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские войска группировки "Центр" отразили шесть атак ВСУ, в том числе националистической бригады "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация), на краснолиманском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.
Он уточнил, что потери противника при этом составили порядка 40 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены боевая бронированная машина и пикап украинской армии.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российская армия уничтожила украинский пункт управления беспилотниками в Херсонской области.
До этого российские военные нанесли удар по командному пункту ВСУ крылатой ракетой, запущенной из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".
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