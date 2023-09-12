Российские войска отразили шесть атак ВСУ, в том числе боевиков "Азова", в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска группировки "Центр" отразили шесть атак ВСУ, в том числе националистической бригады "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация), на краснолиманском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.

Он уточнил, что потери противника при этом составили порядка 40 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены боевая бронированная машина и пикап украинской армии.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российская армия уничтожила украинский пункт управления беспилотниками в Херсонской области.

До этого российские военные нанесли удар по командному пункту ВСУ крылатой ракетой, запущенной из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

ВС РФ отразили 4 атаки ВСУ на купянском направлении