Певец Григорий Лепс: электронное голосование – непреложный фактор новой реальности

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Электронное голосование уже является частью повседневной реальности постковидного времени. Таким мнением в интервью "Московскому комсомольцу" поделился певец Григорий Лепс.

"Весьма возможно, что мир и жизнь прежними уже не будут, вирус на многое повлиял не только у нас в стране, но и во всем мире, а те новшества в жизни, которые стали в какой-то степени ответом на эти вызовы – электронное голосование, насколько я понимаю, часть этой рефлексии – останутся с нами уже как непреложный фактор новой реальности. Так что я не против электронного голосования", – сказал артист.

По его словам, на смену старому должно прийти новое, прогресс и развитие должны продолжаться. Это касается и электронного голосования, главное чтобы голоса избирателей были услышаны и правильно записаны, считает Лепс.

Он отметил, что, с одной стороны, россияне привыкли приходить на избирательные участки в день голосования, с другой – технологический прогрес позволяет сделать выборы удобнее: чтобы отдать голос никуда идти не нужно.

Музыканты обычно вне политики, однако, по его мнению, если однажды самому не заняться политикой, то рано или поздно "политика займется тобой", добавил певец.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

