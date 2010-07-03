МИД РФ обратился в Интерпол из-за пропажи Олега Смоленкова

16:47
16:47
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Фото: ТАСС/AP/Laurent Cipriani
МИД РФ направил запрос в Интерпол о нахождении Олега Смоленкова на территории США. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Само собой, эти материалы требуют проверки в рамках соответствующих процессуальных процедур, норм. В этой связи перед Интерполом были поставлены вопросы относительно факта пропажи иностранного гражданина и его нахождения на территории Соединенных Штатов", – цитирует ТАСС представителя МИД.
В российском внешнеполитическом ведомстве рассматривают появившуюся в СМИ информацию об "американском шпионе" как часть предвыборной кампании в США и "классическую пропаганду".
"Сначала ставится цель, затем под нее подгоняется информация. Какова же цель? Она абсолютно точно – здесь нет никаких сомнений – внутриполитическая, ведь в США началась электоральная кампания", – сказала Захарова.
По ее словам, журналисты "целенаправленно работают на нагнетание в США русофобских настроений".
Ситуацию также прокомментировал и. о. замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Илья Тимохов.
"Необходимо отметить, что западное вмешательство в наши дела не ограничивается информационной агрессией, и сюжет со Смоленковым отчетливо обозначил проблему осуществления западными странами шпионажа в отношении России", – цитирует РИА Новости Тимохова.
Ранее телекомпания CNN сообщила, что в 2017 году американские спецслужбы, опасаясь разоблачения, вывезли своего шпиона из России. По данным журналистов, тот агент "был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве". Утверждается, что агента пришлось забрать из-за того, что Дональд Трамп и сотрудники его администрации "небрежно обращались с секретной информацией".
Позднее российские СМИ указали, что предполагаемым информатором мог быть сотрудник администрации президента РФ Олег Смоленков, который в 2017 году вместе с семьей уехал на отдых в Черногорию и пропал.
10 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что человек по имени Олег Смоленков работал в администрации Кремля, но внутренним распоряжением был уволен несколько лет назад.
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