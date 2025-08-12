В РФ утвержден перечень территорий для получения права на статус ветерана

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правительство России утвердило перечень территорий, участники обороны которых могут получить статус ветерана боевых действий. Об этом кабмин сообщил в телеграм-канале.

Всего в перечень вошли 11 административно-территориальных образований, прилегающих к местам проведения спецоперации, а также подвергавшихся ранее атакам со стороны украинских вооруженных формирований.

Среди них – Республика Крым, город Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области, а также города Анапа, Новороссийск и Геленджик.

Новая редакция федерального закона "О ветеранах", утвержденная Владимиром Путиным в апреле текущего года, подразумевает, что военные, а также сотрудники силовых ведомств и участники добровольческих формирований, которые отражали вторжение в Курскую область и вооруженные провокации на перечисленных территориях, имеют право на присвоение статуса ветерана боевых действий.

Кроме того, военные и участники добровольческих формирований, которые получили инвалидность в результате полученных ранений, контузий и увечий, имеют право на статус инвалида боевых действий.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с Путиным выступила с инициативой, согласно которой участники СВО смогут получить второе среднее специальное образование бесплатно.

По ее словам, некоторые военные после возвращения домой не могут трудиться по своей прежней специальности из-за полученных травм и иных причин. Москалькова напомнила, что сейчас участники СВО, у которых есть диплом о среднем профессиональном образовании, могут поступить в колледж только платно.

