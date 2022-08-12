США перебросят в Европу элитную воздушно-десантную дивизию

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Фото: TACC/Daniel Karmann/dpa/picture-alliance
Власти Соединенных Штатов приняли решение о переброске в Европу элитной 101-ой воздушно-десантной дивизии в рамках усиления восточного фланга НАТО. Об этом сообщает американское представительство в НАТО.
"Спустя 80 лет 101-ая воздушно-десантная дивизия, известная под названием "Кричащие орлы", возвращается в Европу", – сообщается на странице представительства в Twitter.
Отмечается, что порядка 2 400 военнослужащих США будут размещены в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии для обеспечения защиты воздушного фланга Североатлантического альянса.
В годы Второй мировой войны 101-я дивизия принимала активное участие в боевых действиях на территории Франции, Нидерландов, Бельгии и Германии.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в 2023 году военный блок планирует приступить к реализации плана по масштабному усилению готовности сил Альянса в Европе. По его словам, силы НАТО будут сконцентрированы для обороны восточных территорий Альянса.
Он уточнил, что их подготовку и финансирование обеспечат разные государства.
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