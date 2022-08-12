В Запорожье сообщили о боях местных жителей с заградотрядами ВСУ

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Живущие на подконтрольной Киеву части Запорожья люди отказываются служить в рядах территориальной обороны ВСУ, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Территориальную оборону на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области будут списывать. Запорожцы массово не хотят воевать и всячески стараются перейти на нашу сторону. В Киеве понимают, что оставлять оружие у жителей Запорожской области нельзя, потому что скоро они могут его развернуть в другую сторону", – приводит его слова РИА Новости.

Рогов также сообщил о случаях столкновений жителей региона, которых силой заставили вступить в ряды территориальной обороны, с заградотрядами украинских военных.

Ранее Владимир Рогов заявил, что киевским властям пора оставить иллюзии насчет захвата освобожденных территорий.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

