В МИД Индии выразили надежду на продолжение сотрудничества с Россией

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Индия рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией в рамках особого и привилегированного партнерства. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

Джайшанкар поздравил коллегу – главу МИД РФ Сергея Лаврова и граждан России с национальным праздником.

"Надеемся на наше дальнейшее сотрудничество в рамках нашего особого и привилегированного стратегического партнерства", – написал он на своей странице в Twitter.

Ранее Джайшанкар, комментируя заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о возможном ограничении импорта индийских нефтепродуктов, посоветовал ему обратиться к правилам Совета Евросоюза.

Дипломат подчеркнул, что российские нефтепродукты, из которых производится индийское топливо, существенно перерабатываются в других странах. Подобное, по его словам, позволяет говорить, что индийскую нефть нельзя рассматривать как российскую.

