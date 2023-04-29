Индия недополучила дивиденды от активов в РФ на сумму 400 миллионов долларов – СМИ

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Индийские энергетические компании не могут получить свои дивиденды на сумму 400 миллионов долларов от активов, находящихся в РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника министерства нефти страны.

Отмечается, что компании Индии, в то числе и компания ONGC, имеют свои доли в месторождениях нефти и газа в России, но из-за санкций, введенных США и Евросоюзом, они не могут получить дивиденды.

По словам источника, Нью-Дели пытается найти способы покупки российской нефти. В связи с введенным потолком цен на нефть из РФ у Индии появились проблемы с покупкой и последующей поставкой топлива.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские компании смогут соблюдать потолок цен на нефть с условием осуществления поставок дружественным государствам по заключенным договорам. В список дружественных стран не были включены Китай и Индия.

Санкции западных стран на нефтепродукты из РФ вступили в силу 5 февраля. ЕС запретил импорт нефтепродуктов из РФ и, совместно с G7, установил на них потолок цен

Также СМИ сообщали, что страны G7 приняли решение о сохранении цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. По данным источника, решение было принято, несмотря на призывы некоторых стран снизить установленный потолок.



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