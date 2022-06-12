Президент Финляндии исключил присоединение к НАТО без Швеции

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Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна не будет вступать в НАТО без Швеции.

"Я говорю, что шведское дело – наше дело. Это значит, что мы пойдем вперед рука об руку", – приводит его слова телеканал NRK.

15 мая Саули Ниинисте заявил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении сообщила правящая партия Швеции.

С возражениями по данному вопросу выступила Турция. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в скандинавских странах скрываются члены запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана и других формирований.

Накануне, 11 июня, стало известно, что власти Финляндии отказались передать Турции людей, связанных с террористическим движением Фетхуллаха Гюлена или курдской организацией РПК.