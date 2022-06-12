МИД РФ в открытке ко Дню России напомнил о просьбе не расширяться на восток

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

МИД РФ опубликовал поздравительную открытку ко Дню России с намеком для Запада о вероятном исходе любого расширения на Восток.

На ней слева направо изображены головные уборы врагов Российского государства, которые были повержены в разные эпохи: шлем ливонских рыцарей, разгромленных на Чудском озере Александром Невским, шлем польских интервентов, изгнанных из столицы ополчением Минина и Пожарского, шляпа Наполеона, каска вермахта. На пятой позиции изображен пустой квадрат.

"Мы вежливо просили их не расширяться на Восток...Искренне Ваш, МИД", – гласит надпись на открытке, опубликованной в телеграм-канале внешнеполитического ведомства РФ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО фактически воюет с РФ на стороне Украины, отрицая свое открытое участие в конфликте. Дипломат отметила, что Североатлантический альянс наращивает свои силы на Востоке ради сдерживания Москвы, продолжая втягивать в свою сферу влияния Грузию, Финляндию, Швецию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.