Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске

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Запрещенная и признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана (РПК) объявила о своем роспуске и прекращении вооруженного противостояния с республикой, передает телеканал Rudaw.

Решение было принято на внеочередном съезде фракции, в ходе которого ее члены пришли к выводу, что РПК выполнила свою историческую миссию.

"Внеочередной съезд РПК пришел к выводу, что борьба РПК разрушила политику отрицания и уничтожения нашего народа, вывела курдский вопрос на этап урегулирования посредством демократических и политических методов", – сообщается в итоговом коммюнике съезда партии.

Соответствующий шаг должен будет обеспечить прочную основу для постоянного мира и демократического решения, добавляется в документе. В тексте также подчеркивается, что практическая деятельность будет осуществляться и контролироваться лидером фракции Абдуллой Оджаланом.

"Реализация указанных решений требует от лидера руководства и управления процессом, признания его права на демократическую политику и прочных и полных правовых гарантий. На данном этапе важно, чтобы парламент Турции сыграл свою историческую роль", – следует из документа.

В связи с этим участники съезда призвали демократическое общество и своих союзников, возглавляющих международное движение за свободу, укреплять международную солидарность в соответствии с принципами современной демократии.

Вместе с тем они подчеркнули необходимость осознания международными державами своей ответственности за многовековую политику геноцида, направленную против курдского народа, и потребовали не мешать демократическому решению, внеся свой конструктивный вклад в его реализацию.

С призывом о роспуске партии и прекращении вооруженной борьбы обратился отбывающий пожизненное заключение Оджалан в конце февраля. В своей речи он также подчеркнул, что взял на себя "историческую ответственность" за данную просьбу.

В ответ на это РПК объявила о прекращении огня с турецким государством и начале процесса прекращения деятельности 1 марта. Тогда же и курдские вооруженные отряды "Партии демократического союза" (PYD) сообщили о готовности сложить оружие при условии, что турецкие власти разрешат вести им политическую деятельность в стране.