ЕС не возражает против ужесточения энергетических санкций в отношении России – СМИ

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Страны Европейского союза не имеют возражений против ужесточения энергетических антироссийских санкций, сообщает RT со ссылкой на Politico.

По его данным, представители стран Евросоюза обсуждали технические вопросы 11-го пакета санкций, и сейчас серьезных возражений против ужесточения существующих энергетических санкций нет.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия завершила организацию проекта 11-го пакета санкций против российской стороны. По словам главы пресс-службы ЕК Эрика Мамера, 10 мая состоялась дискуссия диппредставителей в КОРЕПЕР.

До этого поступала информация, что государства Евросоюза могут создать ограничения в отношении китайских компаний, которые якобы содействуют Москве на фоне спецоперации.

Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций