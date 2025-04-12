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Варшава испортила отношения с Москвой ради осуществления внутренних политических целей, пишет издание Myśl Polska.

В материале подчеркивается, что плохие отношения с Россией никогда не будут выгодны Польше.

"То, что в целях внутриполитической борьбы портятся и без того сложные отношения со сверхдержавой, которой все еще является Россия, — это показатель краха политической мысли в Польше", – говорится в публикации.

Ранее Myśl Pоlska призвало польских властей прекратить конфронтацию с Россией и наладить отношения с Владимиром Путиным по примеру премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По мнению издания, правительство республики, отказываясь от взаимодействия с Россией, изолирует страну.

Свою позицию местные журналисты связывают с последними действиями президента США Дональда Трампа, который демонстрирует, что Запада и "единой Европы" не существует. Вместе с тем СМИ также призвали быть готовыми к новой роли Вашингтона на европейской арене.

