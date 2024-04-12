Минюст объявил иноагентами журналистов Асю Казанцеву и Илью Барабанова

Фото: телеграм-канал "Ася Казанцева лекции (подкасты)" (Ася Казанцева признана в РФ иноагентом)

Минюст внес в реестр иноагентов журналиста Илью Барабанова, а также научного журналиста Асю Казанцеву. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По информации ведомства, Барабанов публиковал фейки о политике российских властей, выступал против СВО на Украине, а также участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. При этом журналист живет за границей.

Казанцева, как сказано в сообщении, также распространяла ложные сведения о действиях властей РФ и выступала против спецоперации. Более того, она тоже живет за рубежом.

"Принимала участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранным агентом, а также в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов", – уточнили в министерстве.

Кроме того, в реестр иноагентов попали писатель Иван Филиппов и правозащитник Иван Асташин, а также политик Николай Кузьмин. В список также внесли ООО "ИНОАГЕНТ АВК", учрежденное Андреем Карауловым (признан в РФ иноагентом).

При этом ведомство исключило из реестра по причине ликвидации "Общественную комиссию по сохранению наследия академика Сахарова", ООО "ЗП" и организацию "Лилит".

Ранее Минюст России включил в реестр иноагентов писателя Михаила Веллера (признан в РФ иноагентом). Минюст указывал на то, что Веллер выступал против проведения СВО на Украине, призывал к действиям, которые могли нарушить территориальную целостность РФ, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, которые предоставляли зарубежные СМИ и агенты.

