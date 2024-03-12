В МИД Швеции заявили, что не хотят размещения постоянных баз НАТО в стране

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Шведская сторона не хочет, чтобы базы Североатлантического альянса были размещены на ее территории. Об этом министр иностранных дел государства Тобиас Билльстрем сообщил в интервью турецкому изданию Anadolu.

"Конечно, объединения НАТО будут действовать в Швеции. Но мы не хотим постоянных баз НАТО", – поделился глава МИД.

Швеция присоединилась к НАТО 7 марта. В американском Госдепе рассказали, что документ о вступлении страны стал действительным, поскольку Стокгольм выполнил все условия.

11 марта шведский флаг подняли в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, церемония стала завершающей частью процедуры присоединения 32-го члена Североатлантического альянса.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что у военно-политического блока нет намерений размещать новые боевые соединения на территории Швеции. С его слов, НАТО также не планирует расширять число участников, которые имеют ядерное оружие.

Новости мира: Швеция официально стала членом НАТО