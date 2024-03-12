ЕК профинансирует развитие журналистских расследований в Северной Македонии

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Еврокомиссия выделит 1,4 миллиона евро в рамках программы по развитию демократии и защиты прав человека в Северной Македонии, сообщает RT.

По данным СМИ, среди приоритетных направлений деятельности будет развитие потенциала расследовательской журналистики и борьба с зарубежным манипулированием информацией.

В рамках инициативы ЕК планирует продвигать права и возможности отдельных лиц и защищать основные свободы, в том числе связанные с использованием возможностей, предоставляемых новыми технологиями.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что программу создали, для того чтобы проводить проевропейскую и проамериканскую политику на Балканах.

Ранее Еврокомиссия объявила программу по расширению участия молодежи в предотвращении конфликтов в странах Ближнего Востока и Северной Африки. В частности, представители ЕК хотят укрепить потенциал гражданского общества в Ираке, Ливане, Ливии и Тунисе. Европейские специалисты окажут поддержку молодежным организациям гражданского общества.

Одной из приоритетных задач в рамках программы стало расширение прав и возможностей молодых женщин в качестве движущих сил перемен к лучшему на уровне общества. В инициативу вложат три миллиона евро.