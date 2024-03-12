12 марта, 09:08Политика
Сенатор Пушков назвал слова генсека НАТО о Киеве сдвигом в стратегии Запада
Фото: 123RF/cylonphoto
Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что капитуляция ВСУ не принесет мир, говорят о сдвиге в стратегии Запада. Об этом российский сенатор Алексей Пушков написал в своем телеграм-канале.
Накануне Столтенберг призвал усиливать Киев, чтобы показать российский стороне, что она "не получит того, чего желает на поле боя". Генсек Альянса также призвал к переговорам.
По словам Пушкова, Столтенберг впервые признал, что для урегулирования конфликта стороны должны начать диалог. При этом о возвращении к прежним границам Украины "им не было сказано ни слова", уточнил сенатор.
"Это что-то новое для дискурса генсека НАТО. Сдвиг налицо. Заявление Столтенберга показывает, что Запад скептически оценивает перспективы военных действий для Киева. Речи о возвращении территорий там уже на серьезном уровне не ведут. Задача-максимум отброшена", – заявил Пушков.
Он добавил, что для Запада сейчас актуально сохранение основного "территориального массива" Украины с перспективой включения ее в усеченном виде под западный купол влияния.
Ранее Столтенберг прокомментировал заявления папы Римского о "белом флаге" для Киева. Генсек НАТО не согласился с его словами, указав, что для достижения мирного решения путем переговоров нужно все равно оказывать военную помощь украинской стороне.
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