Сенатор Пушков назвал слова генсека НАТО о Киеве сдвигом в стратегии Запада

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Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что капитуляция ВСУ не принесет мир, говорят о сдвиге в стратегии Запада. Об этом российский сенатор Алексей Пушков написал в своем телеграм-канале.

Накануне Столтенберг призвал усиливать Киев, чтобы показать российский стороне, что она "не получит того, чего желает на поле боя". Генсек Альянса также призвал к переговорам.

По словам Пушкова, Столтенберг впервые признал, что для урегулирования конфликта стороны должны начать диалог. При этом о возвращении к прежним границам Украины "им не было сказано ни слова", уточнил сенатор.

"Это что-то новое для дискурса генсека НАТО. Сдвиг налицо. Заявление Столтенберга показывает, что Запад скептически оценивает перспективы военных действий для Киева. Речи о возвращении территорий там уже на серьезном уровне не ведут. Задача-максимум отброшена", – заявил Пушков.

Он добавил, что для Запада сейчас актуально сохранение основного "территориального массива" Украины с перспективой включения ее в усеченном виде под западный купол влияния.

Ранее Столтенберг прокомментировал заявления папы Римского о "белом флаге" для Киева. Генсек НАТО не согласился с его словами, указав, что для достижения мирного решения путем переговоров нужно все равно оказывать военную помощь украинской стороне.

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