Мадуро сравнил Зеленского с клоуном после оскорблений в адрес папы Римского

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский, оскорбляющий папу Римского Франциска, напоминает "вредного для своего народа побежденного клоуна" Хуана Гуаидо, передает РИА Новости.

"Зеленский начинает плохо говорить, оскорблять папу… он кажется мне таким же клоуном, таким же грубым и таким же побежденным, как Гуайдо, таким же вредным для своего народа", – сказал венесуэльский лидер в эфире "С Мадуро +".

Мадуро отметил, что понтифик прав, и Венесуэла твердо поддерживает его слова и призв к миру на Украине.

Ранее в интервью швейцарской телекомпании RSI папа Римский заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать поражение и согласиться на переговоры. Он призвал задуматься, скольких жизней будет стоить продолжение конфликта.

Однако Зеленский раскритиковал призыв понтифика. Деятельность папы Римского он назвал "виртуальным посредничеством", которая ведется за две с половиной тысячи километров вдали от людей.

