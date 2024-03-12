Захарова прокомментировала заявление МИД Литвы об отмене "красных линий"

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса об отмене "красных линий" по отправке западных войск на Украину.

"У Литвы из "красных линий" только границы. Неужто сами отменили?" – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Ранее Ландсбергис заявил, что на сегодняшний день подходящее время для обсуждения отправки западных войск на Украину. Таким образом, по его мнению, упраздняются наложенные на себя "красные линии". Ландсбергис считает, что "бесконечные дебаты" на эту тему без принятия решения ослабляют Европу.

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на конференции в Париже не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутных войск Запада на Украину, однако он не стал исключать такой возможности в будущем.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что Макрон все больше втягивает свое государство в украинский конфликт.

Украинский президент Владимир Зеленский тем временем сообщил, что Киев не нуждается в присутствии иностранных войск на территории страны.

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