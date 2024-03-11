МИД Литвы заявил об отмене "красных линий" по отправке западных войск на Украину

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Сейчас подходящее время для обсуждения отправки западных войск на Украину, таким образом упраздняются наложенные на себя "красные линии". Об этом пишет Ouest France со ссылкой на главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

Так дипломат прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который призвал Запад "насторожиться" на фоне украинского конфликта. По мнению Ландсбергиса, "бесконечные дебаты" без принятия решения ослабляют Европу.

Он отметил, что страны Запада потратили до девяти месяцев на обсуждение необходимости решения вопроса о поставках боеприпасов Украине. Кроме того, глава МИД Литвы одобрил инициативу Чехии закупить в третьих странах и передать Киеву 800 тысяч снарядов.

В конце февраля Макрон заявил, что на конференции в Париже не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутных войск Запада на Украину, однако в дальнейшем такой возможности нельзя исключать.

Между тем украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал визит Макрона в Киев, который состоится в ближайшее время. Президент Украины также сообщил, что провел с ним телефонный разговор, в ходе которого они обсудили текущую боевую обстановку и недавнюю конференцию в поддержку Украины, прошедшую в Париже.

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