В РФ прокомментировали карту с "турецкими" Кубанью и Крымом

Фото: ТАСС/Zuma/Altan Gocher
Российские политики оценили показанную турецким телеканалом карту с прогнозом расширения зоны влияния Анкары на юг РФ. Ранее в эфире гостелеканала TRT1 представили карту, которая отражала прогноз Stratfor по расширению турецкой сферы влияния.
Допускалось, что к 2050 году в нее войдет ряд государств Северной Африки, Ближнего Востока, бывшего СССР. Кроме того, на карте фигурировали регионы юга России, включая Крым, Кубань, Ростовскую область и республики Северного Кавказа.
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов сказал, что у турецкого руководства есть мысли о воссоздании Османской империи. По словам парламентария, он сомневается, что Анкара намерена присоединить к себе российские территории силовым методом.
"Что касается Крыма и Севастополя, в этом вопросе поставлена точка, об этом говорил президент", – подчеркнул Красов.
Еще Красов призвал турецких чиновников внимательнее изучать историю России. "Если они хотят проверить на себе силу русского духа и нашего оружия, пусть попробуют", – пояснил депутат Госдумы.
Депутат Государственной думы Павел Шперов отметил, что Турция не скрывала амбиций в отношении Крыма.
Ранее для Крыма предложили ввести защищающий от санкций правовой режим. Особые административные районы будут привлекать компании, которые уже попали под санкции или рискуют попасть под ограничения.
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