Абэ не стал отвечать на вопрос депутата о южных Курилах

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Японский премьер-министр Синдзо Абэ воздержался от ответа на вопрос о вероятности передачи Россией островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, передает РИА Новости.

Во время слушаний в бюджетном комитете нижней палаты парламента оппозиционный депутат поинтересовался судьбой островов "северных территорий". Абэ не стал отвечать, заявив, что это затрагивает содержание переговоров.

Затем политик уточнил, что "в юридической позиции" изменений нет. При этом Абэ старался не называть острова "исконно японской территорией". Именно это выражение использовали главы послевоенных кабинетов министров.

Со времен окончания Второй мировой войны Россия и Япония так и не заключили мирный договор. Азиатская страна претендует на четыре острова, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Ранее Абэ заявил, что проблема мирного договора с Россией не должна остаться будущим поколениям.