В российское посольство в Греции прислали конверт с порошком

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В российское посольство в Греции пришел конверт с неизвестным веществом, при этом угрозы жизни и здоровью сотрудников ведомства нет. Об этом РИА Новости рассказали в посольстве.

Так, представители ведомства рассказали, что утром 12 января из почтового отделения Греции в посольство привезли конверт от отправителя из Финляндии. Во время проверки внутреннего содержимого была найдена субстанция, напоминающая порошок. В результате на место прибыли местные спецслужбы и увезли посылку на проверку.

По информации посольства, анализ порошка, который находился в конверте, займет некоторое время. При этом в ведомстве отметили, что греческие власти должны уведомить посольство об итогах проверки.

Ранее в апреле военкоры обозреватель РИА Новости Тимофей Сергейцев и военный эксперт Константин Сивков, а также политологи и публицисты Константин Исаев, Владислав Шурыгин, Михаил Терещенко получили посылки с гипсовыми бюстами маршала Жукова. Сивков связал "подарки" с подготовкой терактов против патриотов РФ.

До этого в мае главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила, что ей пришла бандероль со следами взрывчатки. По ее словам, посылку на ее имя принесли на работу. Следы взрывчатки обнаружила служба безопасности.



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