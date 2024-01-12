Подполковник ВС США раскритиковал Байдена из-за ударов по Йемену

Фото: телеграм-канал "Блокнот Россия"

Президент США Джо Байден втягивает свою страну в войну в связи с решением, которое он принял о необходимости нанести удары по Йемену. Об этом сообщил в эфире Fox News подполковник американских вооруженных сил в отставке Дэниел Дэвис.

"Хуситы недвусмысленно заявили, что, если мы нападем на них, на их территории, они начнут атаковать американцев и американские интересы в регионе", – заявил он.

Подполковник также считает, что Байдену необходимо объяснить американцам, зачем их стране нужно ввязываться в конфликт с Йеменом.

Авиаудары в рамках американо-британской военной операции были нанесены по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

Позднее Байден подтвердил нанесение США и Великобританией ударов по позициям хуситов в Йемене. По его словам, он отдал соответствующий приказ в качестве прямого ответа на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море.

