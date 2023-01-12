Москалькова рассказала о работе по возвращению российских гражданских моряков

Фото: РИА Новости/пресс-служба Совета Федерации РФ

Всех гражданских российских моряков, которые находились на Украине, удалось вернуть на территорию РФ, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Их получилось вернуть благодаря совместным усилиям омбудсменов украинской и российской стороны, добавила она.

"За время конфликта мы смогли вернуть всех гражданских российских моряков на российскую землю", – передает ТАСС ее слова.

Москалькова отметила, что именно уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отправил специалистов к российским морякам, а затем доложил о том, как обстоит ситуация.

Ранее российский омбудсмен сообщила, что благодаря совместной работе правозащитников РФ и Украины удалось найти 22 россиян, которые до этого считались без вести пропавшими. Она подчеркнула, что стороны не прекращают сотрудничество по этому вопросу. Так, некоторые из найденных военнослужащих ВС РФ уже вернулись домой.

Москалькова также коснулась работы Международного комитета Красного креста в зоне боевых действий, отметив, что от организации требуется помощь медицинского характера по запросам правозащитников.

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