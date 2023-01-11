Москалькова попросила спикера парламента Турции прекратить поставку оружия Киеву

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что она попросила председателя парламента Турции Мустафе Шентопу прекратить поставлять вооружение украинской стороне. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Обратилась к господину Шентопу с просьбой прекратить поставку оружия Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации этой ситуации", – заявила Москалькова.

Она поделилась, что озвучила это во время собрания с Шентопом. Кроме него, на встрече присутствовали омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец и омбудсмен Турции Шереф Малкоч.

Москалькова утверждает, что в ходе собрания были озвучены слова о необходимости прекращения обстрелов. Она подчеркнула, что это представляет собой главное условие для предотвращения нарушений прав человека. Москалькова подчеркнула, что прежде всего речь идет о праве на жизнь.

С 12:00 6 января до 24:00 7 января по поручению российского лидера по всей линии боевого соприкосновения был объявлен режим прекращения огня.

С подобной инициативой к властям РФ обратился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он объяснил это важностью походов в церкви для верующих.

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