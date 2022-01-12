Грушко заявил, что РФ парирует угрозу безопасности военными средствами

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Россия парирует угрозу безопасности военными средствами, если это не получится сделать политическими. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко по итогам Совета Россия – НАТО.

Он отметил, что Москва обладает законным набором военно-технических мер, которые применит в случае реальной угрозы.

"А мы уже ощущаем, если нашу территорию рассматривают как объект для нацеленных ударных средств. Конечно, мы с этим согласиться не можем", – цитирует Грушко RT.

Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что отношения России и НАТО находятся на критически низком уровне. По его словам, такая ситуация разворачивается на фоне глобальной нестабильности, террористической угрозы, развертывания гонки вооружений и полной деградации архитектуры безопасности в Европе.

