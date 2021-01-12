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Политика

19:01

Трамп назвал призывы к импичменту продолжением "охоты на ведьм"

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Erik S. Lesser/EPA

Президент США Дональд Трамп назвал призывы к импичменту продолжением величайшей "охоты на ведьм".

"Я думаю, это вызывает ужасный гнев. Это продолжение величайшей охоты на ведьм в истории политики... Мы не хотим насилия", – приводит слова Трампа РИА Новости.

Накануне палата представителей Соединенных Штатов предоставила текст резолюции об импичменте Трампу. Речь идет о подстрекательстве к мятежу, в котором обвиняется 45-й президент США. Авторы инициативы считают, что действия Трампа поставили под угрозу деятельность конгресса.

Отмечается, что глава Белого дома своим поведением продемонстрировал, что он будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии, если останется на посту.

6 января в Вашингтоне протестующие сторонники Трампа ворвались в здание конгресса. Стражам порядка пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие, в результате чего погибли четыре человека.

Трамп обвинил радикальное движение "Антифа" в организации беспорядков в США

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