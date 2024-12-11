В ГД внесли проект о праве депутатов обращаться к президенту для снятия главы ЦБ

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В Госдуму внесен законопроект о праве депутатов обращаться к президенту с предложением о досрочном освобождении от должности председателя Центробанка. Автором инициативы стала фракция "Справедливая Россия – За правду", следует из базы данных нижней палаты парламента.

Таким правом будет обладать группа депутатов, численность которых составит не менее одной пятой от ее состава. При этом к основаниям для освобождения от должности главы ЦБ добавляется неисполнение обязанностей по защите и обеспечению устойчивости рубля.

Документ также расширяет цели деятельности ЦБ, дополняя их обеспечением выше среднемировых показателей по темпам роста ВВП, реальной заработной платы и номинальной начисленной среднемесячной зарплаты сотрудников организаций, реальных располагаемых доходов населения. Причем за выполнением этих показателей должен будет следить парламент.

На сегодняшний день назначение председателя ЦБ сроком на пять лет остается за Госдумой по результатам голосования. Освободить от нее может только президент. Причинами могут стать истечение срока полномочий, невозможность исполнения обязанностей по состоянию здоровья, подача заявления об отставке, отказ от российского или наличие двойного гражданства, совершение уголовного преступления или же нарушение законов, регулирующих деятельность ЦБ.

Кроме того, это может произойти, если глава регулятора не предпринимает действий для предотвращения или разрешения конфликта интересов, не предоставляет достоверные сведения о своих доходах, расходах и имуществе, хранит денежные средства и ценности в иностранных банках за границей, а также владеет и использует иностранные финансовые инструменты.

Между тем Госдума приняла в первом чтении проект закона, запрещающий банкам в одностороннем порядке повышать лимит кредитования по банковским картам. Возможность повышения лимита приводит к негативным последствиям для клиентов, вгоняя их в долговую яму, указано в пояснительной записке.

Однако комитет ГД по финрынку считает, что вместо полного запрета на увеличение лимита без заключения нового договора нужно установить в законодательстве механизм информирования заемщиков в случаях планируемого увеличения лимита кредитования.

