11 декабря, 14:20Политика
В Госдуме предложили ввести в школах уроки по здоровью
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В российских школах необходимо проводить уроки "Мое здоровье". С такой инициативой выступил депутат Госдумы Леонид Огуль.
"Суть этого предложения заключается в том, чтобы первоклассникам, к примеру, объясняли самые элементарные вещи, касающиеся их здоровья", – передает РИА Новости его слова.
При этом с учениками старших классов следует обсуждать вопросы гигиены, режима дня, физической активности, правильного питания, а также методы борьбы со стрессом, добавил Огуль.
Ребят также необходимо учить основам оказания первой помощи, потому что на данный момент в этом вопросе допущен пробел, отметил парламентарий.
Ранее в СПЧ предложили ввести интегральную оценку знаний выпускников школ. Председатель Валерий Фадеев предложил учитывать средний балл, как это было в Советском Союзе. Он объяснил, что это можно будет считать четвертой оценкой: три результата ЕГЭ и средний балл.
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