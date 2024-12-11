В Госдуме предложили ввести в школах уроки по здоровью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В российских школах необходимо проводить уроки "Мое здоровье". С такой инициативой выступил депутат Госдумы Леонид Огуль.

"Суть этого предложения заключается в том, чтобы первоклассникам, к примеру, объясняли самые элементарные вещи, касающиеся их здоровья", – передает РИА Новости его слова.

При этом с учениками старших классов следует обсуждать вопросы гигиены, режима дня, физической активности, правильного питания, а также методы борьбы со стрессом, добавил Огуль.

Ребят также необходимо учить основам оказания первой помощи, потому что на данный момент в этом вопросе допущен пробел, отметил парламентарий.

Ранее в СПЧ предложили ввести интегральную оценку знаний выпускников школ. Председатель Валерий Фадеев предложил учитывать средний балл, как это было в Советском Союзе. Он объяснил, что это можно будет считать четвертой оценкой: три результата ЕГЭ и средний балл.

