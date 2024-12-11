Page Six: бывшая телеведущая Гилфойл рассталась с сыном Трампа

Фото: ТАСС/АР/Andrew Harnik

Стало известно о завершении отношений американской экс-телеведущей Кимберли Гилфойл и Дональда Трампа – младшего, пишет издание Page Six со ссылкой на источник.

В материале говорится, что у Трампа-младшего новая избранница – модель Беттина Андресон.

Гилфойл раньше была советницей тогда американского президента Трампа, также она работала ведущей на телеканале Fox News. Бывшая телеведущая недавно номинирована на должность посла США в Греции, поддержать ее кандидатуру должен сенат.

Ранее средний сын Трампа Эрик заявил, что ему и членам его семьи угрожают. По его словам, он получил по почте послание с неизвестным порошком. Позднее сотрудники ФБР задержали подозреваемого в отправке писем с ядом в Белый дом и Пентагон.