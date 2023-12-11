Зеленский предложил президенту Бразилии встретиться, но тот отказался – СМИ

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Украинский президент Владимир Зеленский по пути на инаугурацию аргентинского лидера остановился в Бразилии и предложил ее президенту Луису Инасиу Луле да Силве встретиться, однако тот отказался. Об этом сообщила газета O Globo, ссылаясь на источники в МИД Бразилии.

По их словам, бразильский лидер отказался от встречи, поскольку запрос был сделан "в самый последний момент" – 7 декабря, когда Лула да Силва и представители МИД Бразилии были на саммите глав государств стран – членов Южноамериканского общего рынка в Рио-де-Жанейро. Также место встречи, как пишет газета, было "необычным": Зеленский остановился на авиабазе в Бразилии 9 декабря вечером для дозаправки своего самолета. В Аргентину он вылетел спустя два часа после посадки судна.

Как рассказал изданию неназванный дипломат, крайне редко подобные встречи проходят на авиабазе, без подготовки и предварительного уведомления.

В мае этого года на полях саммита G7 была запланирована встреча между Зеленским и бразильским президентом, однако украинский лидер на встречу не пришел. Как рассказывал Лула да Силва, у Зеленского "определенно была другая встреча". Он отметил, что не был разочарован, но расстроился, поскольку хотел встретиться с украинским лидером.

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