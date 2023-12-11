Политолог назвал признанием поражения переход ВСУ к обороне

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Переход украинской армии к обороне является признанием поражения в боевых действиях, которые шли в последние месяцы. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский думает, будто бы он не является марионеткой, а стоит наравне с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Он думает, что он игрок и поэтому делает ставки. Он не подчиняется. Все его ставки действуют против других игроков и это ошибка. Мы видим, что он где-нибудь что-нибудь ляпнет и вот уже республиканцы отказываются выделять деньги", – поделился Баширов.

Ранее политолог Сергей Станкевич прокомментировал предстоящий визит Зеленского в США. Эксперт отметил, что его встреча с американским лидером Джо Байденом будет носить лоббистский характер. Он напомнил, что 14 декабря – последний день, когда конгресс сам может принять решение о выделении специального пакета помощи Украине.

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