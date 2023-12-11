В Госдуме предложили запретить новогодние корпоративы для чиновников и госслужащих

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить проведение новогодних корпоративов для чиновников и госслужащих. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, нужно запретить или значительно ограничить проведение новогодних корпоративов у чиновников и госслужащих, особенно для работников государственных корпораций. Там, рассказал он, "бывает океан шампанского, искра и уже всеми забытая музыкальная попса".

Хамзаев считает, что это общий тренд последних лет. Он отметил, что необходимо настаивать и призывать отказываться от новогодних мероприятий чиновникам, поскольку в предновогоднее время в нынешних реалиях на них лежит особая ответственность.

В заключение он подчеркнул, что перед праздниками нужно сконцентрироваться на своей работе.

Кроме того, глава Тувы Владислав Ховалыг запретил госслужащим проводить новогодние корпоративы из-за СВО. Он уже подписал соответствующее распоряжение, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на страницу "ВКонтакте" правительства региона.

В сообщении указано, что такое же решение принималось и год назад. Тогда все уровни региональных властей отказались от новогодних трат, за исключением организации детских утренников и покупки подарков, отмечено там.

Также отказаться от новогодних корпоративов призвали руководителей иных государственных, муниципальных и частных организаций. Все сэкономленные деньги власти Тувы отправят на помощь военнослужащим республики.

Ранее сообщалось, что в Москве увеличился спрос на новогодние корпоративы. Горожане уже бронируют площадки для проведения мероприятий. По данным экспертов, мест в городе становится все меньше. Причем многие компании в этот раз не планируют ограничиваться традиционной программой в ресторане с приглашенным Дедом Морозом, а хотят видеть на мероприятии известных артистов.

В России возвращается тренд на корпоративы