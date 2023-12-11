МО и ФСБ считают возможным проведение выборов президента в 4 новых субъектах РФ

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Минобороны и ФСБ России считают возможным проведение выборов президента в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, несмотря на введенное в них военное положение. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦИК России.

ЦИК уже провел консультации по данному вопросу. В них поучаствовали представители ведомств, руководство четырех новых субъектов РФ, а также зампред ЦИК РФ Николай Булаев и секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина. Проведение выборов возможным признали все участники.

Кроме того, комиссия начала проведение внеочередного заседания для рассмотрения этого вопроса 11 декабря в 13:00 по московскому времени.

В пятницу, 8 декабря, Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование на выборах главы государства состоится с 25 февраля по 14 марта 2024 года.

Путин объявил, что будет участвовать в выборах президента России в 2024 году