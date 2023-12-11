Саудовский принц заявил, что визит Путина в Эр-Рияд свидетельствует о потенциале РФ и КСА

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию и переговоры с местными властями являются доказательством того, что между двумя странами сформированы прочные взаимоотношения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова председателя совета директоров Центра исследований и исламоведения имени Короля Фейсала, саудовского принца Турки Аль-Фейсала.

Он добавил, что совместные заявления российского президента и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда также свидетельствуют о востребованности отношений двух государств и их дальнейшем развитии.

По словам Аль-Фейсала, позиции РФ во многом совпадают с позицией саудовской стороны, в частности, в области решения ряда международных проблем. Так, во время эскалации палестино-израильского конфликта Саудовская Аравия возглавила усилия арабо-мусульманской дипломатии по прекращению конфликта. Данные усилия были поддержаны Россией и лично Владимиром Путиным.

Ранее Владимир Путин во время встречи с Бен Сальманом Аль Саудом заявил, что никакие обстоятельства не смогут помешать развитию дружеских отношений между Россией и Саудовской Аравией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что контакты с Объединенным Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Саудовской Аравией в ходе поездки Владимира Путина показали широкие перспективы для взаимодействия.