Фото: AP Photo/Ukraine's 65th Mechanised Brigade Press Service/Andriy Andriyenko

Среди украинских военных распространяется газовая гангрена, передает RT со ссылкой на The Telegraph.

По данным СМИ, о случаях заболевания сообщают украинские медики. При этом данная болезнь связана с окопами Первой мировой войны. Долгое время считалось, что она полностью искоренена в Европе.

Бактериальная инфекция разрушает мышечную ткань и может распространяться в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за суровых реалий современной окопной войны, говорится в материале.

Ранее стало известно, что ВСУ испытывают значительные потери среди живой силы. По словам украинского командира по имени Вова, реальная обстановка на передовой отличается от официальных заявлений Киева.

Кроме того, он выразил сомнения в надежности оборудования, поставляемого странами НАТО, обратив внимание на то, что оружие и техника часто выходят из строя в условиях интенсивных боевых действий.

