Фото: 123RF.com/dmyto

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают значительные потери среди живой силы. Соответствующие данные, обнародованные канадским телеканалом CBC, предоставил украинский командир под именем Вова, сообщает газета "Известия".

По его словам, реальная обстановка на передовой сильно отличается от официальных заявлений Киева.

"Я уже 7 месяцев являюсь командиром. <...> За это время через мое подразделение прошло около 2 тысяч ребят. Трех четвертей из них здесь уже нет", – заявил Вова.

Вместе с тем командир выразил сомнения в надежности оборудования, поставляемого Украине странами НАТО, обратив внимание на то, что оружие и техника часто выходят из строя в условиях интенсивных боевых действий, что снижает их эффективность и увеличивает риски для солдат.

Ранее стало известно, что общий объем внешней финансовой помощи Украине от стран Запада с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025-го составил 52 миллиарда долларов, включая 22,9 миллиарда от процентов с замороженных активов России.

Уточнялось, что страны G7 и Евросоюза почти исчерпали свою долю из общей суммы в 50 миллиардов долларов, которую предполагалось покрыть в рамках программы EFFAR за счет процентов от активов России.

При этом британский военный аналитик Александр Меркурис указывал, что Запад признал бесполезность своей поддержки Киева. По его словам, союзники Украины поняли, что не могут снабдить ее необходимыми системами ПВО для противостояния российским ракетам и дронам.