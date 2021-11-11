Лавров анонсировал серьезный разговор с Францией об Украине

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал переговоры с Францией на тему Украины. Об этом сообщает RT.
"То, что Франция предупреждает, что она поставит вопрос об Украине, я расцениваю как понимание наших французских коллег, что им не уйти в завтрашнем разговоре, да и в целом, от ответственности за поведение их подопечных в Киеве, имею в виду режим президента Украины Владимира Зеленского. <...> У нас будет очень серьезный разговор на эту тему", – отметил Лавров.
Он подчеркнул, что при попустительстве Франции и Германии Киев подрывает Минские соглашения, в открытую их игнорируя.
Также Лавров прокомментировал отказ Парижа участвовать во встрече в "нормандском формате" 11 ноября. Министр заявил, что Москва не ожидала подобной манеры от французских партнеров.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что участники "нормандского формата" не отвечают на предложения России обсудить итоговый документ, который может быть сформулирован сторонами для реализации. Дипломат напомнила, что Москва неоднократно выступала за то, чтобы просчитать итоги переговоров до их проведения.
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