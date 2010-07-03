Кремль прокомментировал информацию о недвижимости семьи Асада в Москве

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

В Кремле не располагают данными о том, покупали ли родственники президента Сирии Башара Асада недвижимость в комплексе "Москва-Сити", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Нам неизвестно и нам не должно быть это известно", – заявил он, отметив, что "в России свободный рынок" и очень много людей, в том числе иностранцев, покупают здесь объекты недвижимости.

Песков назвал это "нормальной и широко распространенной практикой".

Ранее Financial Times со ссылкой на данные неправительственной организации Global Witness сообщила о том, что родственники Башара Асада купили в Москве около 20 квартир, 19 из них – в "Москва-Сити".

Общая стоимость объектов недвижимости, купленных с 2013 по 2019 год, оценивается в 40 миллионов долларов. Все квартиры приобретены через офшорные ливанские компании.

Ранее Асад заявил, что Россия отправляет в Сирию своих военнослужащих, чтобы защитить собственный народ, так как ареной для терроризма является весь мир.