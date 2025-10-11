Орбан заявил о старте сбора подписей против военных планов Брюсселя

Фото: 123RF/wladyslawmus

В Венгрии приступили к сбору подписей против военных планов Брюсселя, рассказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

По словам политика, Европа скатывается к войне и утверждает, что выработала стратегию для победы в конфликте на Украине.

"Мы должны еще раз показать, что венгерский народ не хочет войны. <…> Мы будем в каждом городе и каждой деревне, потому что сейчас нам нужен каждый венгр, желающий мира!" – написал Орбан в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как подчеркнул венгерский премьер, против Будапешта развернули кампанию с обвинениями в шпионаже, скандалами с фейковыми новостями и юридическими манипуляциями. Это делается с целью сместить на парламентских выборах 2026 года национально ориентированное правительство.

Ранее Орбан заявил, что США и Европа хотят захватить Украину ради ее финансовых активов и природных ресурсов. По его мнению, в основе западной политики в отношении Украины в первую очередь лежат вопросы власти и экономической выгоды.

При этом Европа не может оказать давление на Россию без помощи Соединенных Штатов, считает канцлер Германии Фридрих Мерц. Как он отметил, у европейцев ограничены возможности для самостоятельных действий.